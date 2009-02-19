В Петербурге похоронили капитана судна «Фаина»

В Петербурге похоронили капитана судна «Фаины» Владимира Колобкова

Как сообщают РИА «Новости»,капитана сухогруза "Фаина", умершего после захвата судна сомалийскими пиратами, похоронили сегодня на Серафимовском кладбище в Петербурге.

Утром на территории городского крематория прошла гражданская панихида, затем в храме на Серафимовском кладбище прошла церковная служба. Тело В.Колобкова было предано земле на Мемориале моряков.

Проститься с капитаном пришли около ста человек - родственников, знакомых и друзей, представителей парламента, администрации.

Сухогруз "Фаина" был захвачен пиратами 25 сентября 2008 года у берегов Сомали. На момент захвата на "Фаине" находились 17 граждан Украины, трое россиян из Петербурга и один гражданин Латвии. Капитан судна скончался через несколько дней после захвата. По заключению врачей, капитан В.Колобков умер ненасильственной смертью на фоне сильного стресса.

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