В Интернет-ассоциации объяснили, сколько времени и денег потребуется для полной блокировки российских сайтов

Для полного блокирования российских сайтов потребуется около двух лет и 1 млрд долл. Об этом заявил председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, передает 112 Украина.

"Если мы говорим о текущем указе президента, его надо выполнять, когда он вступит в действие. Если мы говорим о дальнейших действиях, то надо год-два и более и где-то в рамках государства 1 млрд долл", - заявил Федиенко.

По словам Федиенко, заблокировать сайты возможно.

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"Скорее всего, мы будем блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях. Пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как ВКонтакте, а и к другим платформам, которые находились в этой системе", - объяснил Федиенко.

Однако, по словам председателя правления интернет-ассоциации, блокировку можно будет обойти.

"Да, это возможно, это уже доказано временем, что тот самый "Китайский золотой щит" - это не проблема сейчас", - заявил Федиенко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса.

Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства. "Запрет Интернет-провайдерам услуг предоставления доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов Вконтакте (www.vk.com) и Одноклассники (www.ok.ru)", - сказано в сообщении.