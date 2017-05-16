НАБУ проводит служебное расследование по сотруднику, который стал участником ДТП в Киеве

Национальное антикоррупционное бюро Украины 15 мая начало служебное расследование в отношении своего сотрудника, который накануне стал участником дорожно-транспортного происшествия в Киеве.

Как сообщили в пресс-службе НАБУ, расследование осуществляет Управление внутреннего контроля Бюро.

«В настоящее время проходит сбор материалов для установления всех обстоятельств совершения ДТП: проводятся опросы очевидцев и участников ДТП, сотрудников Национальной полиции, анализируются записи с видеокамер наблюдения и т.п.», - говорится в сообщении.

Читайте также2 года работы НАБУ: бюро расследует преступления, ущерб от которых достигает 85 миллиардов гривень

Заключение служебного расследования Управление внутреннего контроля передаст дисциплинарной комиссии НАБУ. Она будет принимать решение о наличии в действиях сотрудника НАБУ признаков дисциплинарного проступка.

В НАБУ отметили, что уголовного производства по факту ДТП нет, а сам упомянутый сотрудник ведомства находится на больничном.