УНП подала законопроект о защите крестьян

Народные депутаты от Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО, Иван ЗАЕЦ, Ярослав ДЖОДЖИК внесли на рассмотрение парламента законопроект «О внесении изменений к Закону Украины «О личном селянском хозяйстве» (о предоставления статуса безработного)».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, предполагается, что принятие этого законопроекта урегулирует вопрос регистрации лиц, потерявших работу и живут в сельской местности.

„Сегодня во многих областях Украины сложилась ситуация, когда районные и городские центры занятости отказываются регистрировать людей, которые потеряли работу и живут в сельской местности, ссылаясь на будто занятость безработных селян работой в личном селянском хозяйстве”, - отметил Я.ДЖОДЖИК. Депутат объясняет такую ситуацию „неточностью в действующем законодательстве”. „В соответствии с Законом «О личном селянском хозяйстве», жители сел прописаны в сельских советах и являются членами личных селянских хозяйств, а потому юридически не нуждаются в получении статуса безработных”, - сказал представитель УНП.

Как отметил Я.ДЖОДЖИК, „реальная ситуация ужасает своим цинизмом: люди, которые работали на предприятиях и учреждениях в ближайших районных центрах и городах, которые исправно платили страховые взносы на случай безработицы, сегодня, оставшись без работы, остались также без государственной поддержки и без возможности трудоустройства”. „В то же время соответствующие органы исполнительной власти даже не считаются с этой ситуацией, ссылаясь на отсутствие соответствующих разъяснений и несовершенство законов”, - констатирует он.

Предложенный депутатами от УНП законопроект призван решить эту проблему путем внесения уточнений относительно того, кто считается занятым в личном селянском хозяйстве, а кто – нет.

Принятие законопроекта «О внесении изменений к Закону Украины «О личном селянском хозяйстве» (относительно предоставления статуса безработного)» приведет к усилению защиты конституционных прав граждан – владельцев земельных участков, в целом позволит возобновить социальную справедливость, защитить малообеспеченные слои населения, которые проживают в сельской местности, и снять социальное напряжение в обществе, подчеркивают авторы документа.