США не пойдут на компромисс с РФ относительно Украины - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отмечает, что Соединенные Штаты Америки не собираются идти на компромисс с Российской Федерацией в отношении Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам на Софийской площади в Киеве, где проходит празднование Дня Европы в Украине.

"Я думаю, что мы получили абсолютно четкие сигналы относительно того, насколько Соединенные Штаты четко поддерживают территориальную целостность, независимость и безопасность Украины, и что они не собираются ни в какой способ ставить на уровень компромисса именно ситуацию с Украиной в своем диалоге с Российской Федерацией", - сказала Климпуш-Цинцадзе, комментируя встречу министра иностранных дел Украины Павла Климкина с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом.

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При этом, по ее мнению, встреча главы украинского внешнеполитического ведомства с президентом США в один день, когда с лидером Соединенных Штатов встретился и глава МИД России Сергей Лавров, "дает ответ нашим недоброжелателям относительно того, где, какое место, какую роль играет Украина в международных отношениях сегодня".

Как сообщал УНИАН, 10 мая Трамп принял в Белом доме Климкина. Перед этим состоялась встреча руководителя украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Пенсом. По данным Посольства Украины в США, стороны детально обсудили развитие ситуации на Донбассе. Климкин поблагодарил за неизменную позицию Администрации США в поддержке территориальной целостности Украины и противодействия российской агрессии.

Также 10 мая в США с визитом прибыл министр иностранных дел РФ Лавров. В Госдепартаменте по итогам встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона с Лавровым заявили, что санкции против России остаются в силе.

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В свою очередь, в заявлении Белого дома по итогам встречи президента Трампа с Лавровым говорилось, что Россия ответственна за полное выполнение Минских соглашений.