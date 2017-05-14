Порошенко прокомментировал рост прибыли своего банка на 278%: "Я не бизнесмен и узнал об этом от вас"

Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции объяснил, почему доходы Международного инвестиционного банка, который ему принадлежит, выросли на 278%. Журналист Дмитрий Гнап заявил о том, что банк президента за последний квартал увеличил свои прибыли, пишет ТСН.

"Я не бизнесмен. Я узнал эту информацию от вас", - сказал Порошенко в ответ.

Украинский гарант добавил, что банковское учреждение получило резервы Нацбанка.

"Почему это так произошло – я также навел справки. Потому что в прошлом году во время проверки Национального банка, а здесь все были равны, были начислены резервы. И банк прибыль направил на формирование резервов, выполняя требования Национального банка... Прибыль не связана с сотрудничеством с любыми государственными позициями и банк находится в управлении компании по управлению активами", - пояснил он.

Порошенко также подчеркнул, что не может передать управление банка за границу: "Потому что надо менять регистрацию. Украинских резидентов в слепой траст не берут".