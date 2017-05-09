Украина и США погасили специальную почтовую марку по случаю 25-летия дипотношений

В Посольстве Украины в США отметили 25-летие дипломатических отношений между Украиной и Соединенными Штатами церемонией погашения юбилейной почтовой марки, посвященной этой дате.

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, в мероприятии приняли участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин, посол Украины в США Валерий Чалый, заместитель помощника госсекретаря США Бриджит Бринк, генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский, управляющий директор Почтовой службы США Франко Дэйвис, представители официальных и экспертных кругов, а также украинской общины США.

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Климкин в своем обращении подчеркнул особый вклад Соединенных Штатов в развитие Украины с момента обретения независимости и призвал к дальнейшему углублению стратегического партнерства.

В свою очередь, посол Украины Чалый поблагодарил Администрацию, Конгресс и украинскую диаспору за неизменную поддержку Украины.

Заместитель помощника госсекретаря Бринк подчеркнула неизменную позицию Администрации США относительно поддержки Украины, ее суверенитета и территориальной целостности. Она также отметила важность продолжения курса реформ в нашем государстве.