Порошенко сравнил аннексию Крыма с захватом гитлеровской Германией чужих территорий

Президент Украины Петр Порошенко сравнил аннексию путинской Россией Крыма с захватом чужих территорий гитлеровской Германией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время участия в акции «Первая минута мира» в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

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«Евровидение – настоящий фест мира, который объединяет послевоенную Европу - уже во второй раз проходит в Киеве. Двенадцать лет назад оно стало возможным благодаря Руслане, а теперь нам его подарила Джамала», - заявил он.

«Она привлекла внимание всего континента к судьбе крымских татар, к истории своей малой Родины, - украинского Крыма... Крыма, аннексированного путинской Россией подобно тому, как почти восемьдесят лет назад захватывала чужие территории гитлеровская Германия», - добавил президент.