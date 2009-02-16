У Литвина увидели, что люди Ющенко подливают масла в огонь

12:52, 16 февраля 2009
Политика
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«Новый виток напряженности»

Заместитель руководителя фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ обвиняет Секретариат Президента в провокации «нового витка напряженности».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ЗАРУБИНСКИЙ сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, комментируя заявление заместителя руководителя Секретариата Президента, представителя главы государства в Конституционном Суде Украины и ЦИК Марины СТАВНИЙЧУК.

Он отметил, что «новый виток напряженности умышленно провоцируется представителями соответствующего института». По словам О.ЗАРУБИНСКОГО, М.СТАВНИЙЧУК «публично дезориентирует и вводит в заблуждение общественность и общественное мнение по поводу нашей работы».

Депутат отметил, что речь идет об очередном представлении Президента Украины в Конституционный Суд по поводу необходимости внесения на утверждение ВР кандидатуры премьер-министра в случае создания коалиции. О.ЗАРУБИНСКИЙ считает, что такое представление по-видимому рассчитано на очередное «возмущение в Верховной Раде».

По словам депутата, всем понятно, что новый премьер избирается в том случае, когда подал в отставку предыдущий, или когда Кабинету министров Украины было выражено недоверие.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля заместитель главы Секретариата Президента - представитель Президента в КС М.СТАВНИЙЧУК сообщила, что Президент Виктор ЮЩЕНКО обратился с представлением в Конституционный Суд с просьбой растолковать конституционный механизм замены отдельных членов правительства.

М.СТАВНИЙЧУК напомнила, что 16 декабря 2008 года в парламенте было объявлено о создании коалиции. Она отметила, что согласно конституционной процедуре, после этого коалиция должна была предложить кандидатуру премьера и членов правительства. Однако, по ее словам, этого не произошло.

В то же время, отметила М.СТАВНИЙЧУК, сегодня, через два месяца, появился вопрос замены отдельных членов правительства.

В связи с этим М.СТАВНИЙЧУК напомнила, что после внесения изменений в Конституцию в тексте Основного Закона появился такой термин, как «парламентская коалиция». Причем, по ее словам, непосредственно с фактом формирования коалиции связана процедура формирования правительства.

В частности, она отметила, что Конституция уполномочивает парламентскую коалицию после ее создания внести на рассмотрение Президента кандидатуру премьер-министра, а премьер-министру – кандидатуры министров.

М.СТАВНИЙЧУК напомнила, что в марте 2008 года Конституционный Суд в своем решении признал зависимость формирования правительства от факта формирования коалиции.

Таким образом, по ее словам, после формирования новой коалиции и декабре прошлого года, а также в связи с сегодняшними намерениями ротации отдельных министров появляется необходимость для разъяснения Конституционным Судом механизма такой ротации.

М.СТАВНИЙЧУК добавила, что Президент просит КС рассмотреть данный вопрос как безотлагательный.

 

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