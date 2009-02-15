Янукович заявляет о нарушении прав оппозиции

Предложенные БЮТ решения относительно отставки Александра ЛАВРИНОВИЧА с должности первого заместителя председателя Верховной Рады Украины и Александра ЕФРЕМОВА с должности председателя комитета ВР Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР являются нарушением прав оппозиции.

Об этом сказал в интервью журналистам лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ после мероприятий, посвященных 20-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что оппозиция «свои права будет отстаивать разными средствами в парламенте. Он отметил, что «договоренности, которые существовали в начале работы этого парламента, они включают в себя, что от оппозиции будет первый вице-спикер, что регламентный комитет также принадлежит оппозиции».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, если вопросы об отставке с этих двух должностей не будут сняты, то, «безусловно, мы найдем средства, как защитить свои права».

По его словам, 175 народных депутатов, которые есть во фракции Партии регионов, «они способны защитить права оппозиции, но, к сожалению, у нас не хватает большинства, чтобы сегодня защитить украинский народ».

Он выразил надежду, что в ближайшее время «эта власть уйдет в небытие».