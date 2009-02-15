Тимошенко рассказала японцам про ключ к аграрному рынку

Украина заинтересована в сотрудничестве с японской корпорацией „Мицуи” с целью строительства элеваторов для хранения зерновых.

Об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила на встрече с представителями этой корпорации, сообщает управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Украина собирает очень большие урожаи зерновых. Однако, по словам главы правительства, на сегодня в государстве все еще существует проблема с хранением урожая малых домохозяйств.

Премьер предложила представителям японской корпорации сотрудничество с правительством в направлении строительства элеваторов именно для таких малых домохозяйств: „Большое будущее у тех компаний, которые сегодня построят совместно с этими кооперативами элеваторы и будут полностью сопровождать процесс выращивания урожая, хранения и экспорта”.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, именно благодаря строительству таких небольших элеваторов можно войти на аграрный рынок на достаточно продолжительное время. „Если хотите входить в аграрный рынок Украины, элеваторы – это ключ”, - заявила премьер-министр, отметив, что правительство будет способствовать началу данной работы.

Справка УНИАН. «Мицуи» - один из шести ведущих Торговых домов Японии. Компания имеет 154 офиса в 66 странах мира, в том числе в Киеве. На протяжении 2008 года уровень товарооборота корпорации с Украиной составил около 27 млн. долл. Из Украины экспортировались металлоизделия на сумму около 23 млн. дол., а импортировалась химическая продукция на сумму около 2,4 млн. евро и продукция машиностроения на 2 млн. долл.