Министра «ввели в заблуждение» публикации в СМИ

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что председателя Верховного Суда Украины Василия ОНОПЕНКО «ввели в заблуждение» публикации в отдельных СМИ о том, что якобы руководитель МВД объявил в этом году «войну судьям».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

«К сожалению, господина ОНОПЕНКО ввели в заблуждение публикации в Интернете, которые недостоверны в том, что касается закрытой части коллегии МВД», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, подчеркнув при этом, что на подобные темы он хотел бы «общаться по телефону. Считаю, что все руководители государства должны между собой общаться перед тем, как выходить в эфир».

При этом министр заметил, что на коллегии он «действительно призывал милиционеров к противодействию взяточникам-судьям. Это правда».

Ю.ЛУЦЕНКО напомнил, что в прошлом году были пойманы «с поличным» при получении взяток 19 судей, и прокуратура возбудила уголовные дела.

Однако, как отметил министр, эти факты «не означают какой-либо вины любого руководителя судейской системы. К сожалению, коррупция есть везде: и в МВД, и в прокуратуре, и в СБУ, и в судах, как и в других, к сожалению, всех звеньях общества. Однако я считаю, что именно совместные заявления о признании таких фактов коррупции в любой системе государственной власти, в том числе и судейской власти, совместные меры по противодействию этим негативным явлениям и является нашей главной задачей».

Он выразил уверенность в том, что с высокопрофессиональными судьями, которых подавляющее большинство, «мы находим общий язык и взаимопонимание».

«Но этот, насчитывающий несколько десятков тысяч людей коллектив, портят люди, которые берут взятки. И это правда. Ее нужно признать, и совместно искоренять», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО, подчеркнув при этом, что у него «ни в коем случае нет желания заявить, что суды насквозь погрязли в коррупции».

«Поэтому действительно совместно с прокуратурой и, надеюсь, с руководством Верховного Суда, мы будем чистить не только свои милицейские ряды, но и другие бюджетные, то есть административные ступени власти и судейские. Я думаю, что это правильно», - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля председатель Верховного Суда В.ОНОПЕНКО заявил, что надеется на извинения министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО по поводу его высказываний о судах и судьях.

В соответствии с сообщением пресс-службы Верховного Суда, В.ОНОПЕНКО напомнил, что, согласно информации СМИ, выступая 6 февраля на заседании коллегии МВД и определяя для милиции основные задачи, Ю.ЛУЦЕНКО, в частности, заявил, что этот год является годом "войны с судами" и что, кроме милиции, некому поставить судей "в законное стойло".

В.ОНОПЕНКО считает, что эти высказывания министра являются недопустимыми по форме и содержанию для статуса государственного деятеля, политика, члена правительства. “Они являются проявлением кричащего правового нигилизма – откровенной правовой и общественной некорректности, а также неуважения к суду как органу правосудия и судьям как носителям судебной власти”, - подчеркнул председатель ВСУ. Именно судебная система, сказал В.ОНОПЕНКО, несмотря на все существующие неурядицы ее функционирования, выступает фактором стабильности в обществе в условиях глубокого политического кризиса.

Кроме того, по его словам, такие высказывания свидетельствуют о пренебрежении высоким должностным лицом международно-правовыми принципами осуществления правосудия, а также определенными Конституцией и законами Украины правовыми принципами функционирования государственной власти в Украине.