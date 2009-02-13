В России документы о Голодоморе остаются засекречены

Украинский институт национальной памяти не понимает причин отказа Росархива в обнародовании документов, которые касаются событий 1932-1933 годов в Украине.

Об этом говорится в заявлении Украинского института национальной памяти, текст которого передан агентству УНИАН.

В институте напомнили, что руководитель Росархива Владимир КОЗЛОВ сообщал, что в России есть документы, датированные 1932-1933 годами, которые доказывают, что Голодомор 1930-х годов не был направленной против Украины акцией. Вместе с тем, он заявил, что пока еще Росархив не может их опубликовать, поскольку они засекречены.

В институте отмечают, что в России отрицают Голодомор как геноцид украинцев, но удивляют методы, которыми это делается. “Они похожи на те, которых придерживался один из чеховских героев: "Этого не может быть, потому что не может быть никогда", говорится в сообщении.

Украинская сторона не понимает причины этой сверхсекретности и отмечает, что предельные сроки секретности, как правило, не превышают 75 лет. В институте также сообщили, что Украина неоднократно обращалась к России за документальной помощью в раскрытии этой трагедии, и отметили, что в России не опубликовано ни одного сборника свидетельств и ни одного специального сборника документов.