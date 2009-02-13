В БЮТ говорят, что киевлян силой согнали на «шабаш» Черновецкого

Депутатская фракция Блока Юлии Тимошенко в Киевском городском совете имеет данные о том, что всех людей, которые пришли на митинг к зданию столичной городской государственной администрации в поддержку мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, согнали принудительно и обманом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ в Киевсовете.

В частности, депутаты от БЮТ получили информацию от своих представителей в районах о том, что во все коммунальные предприятия, ЖЭКи, заведения образования и медицины вчера во второй половине дня были разосланы телефонограммы и сделаны устные распоряжения о том, по сколько представителей каждая из организаций должна вывести на митинг.

“В случае если работники ЖЭКа, школы, детсада или больницы не будут принимать участия в шабаше в поддержку действующего мэра Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, им угрожали выговорами и увольнениями”, - утверждает пресс-служба БЮТ.

Остальных людей, заявляют во фракции, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ привел под стены Киевской горгосадминистрации обманом. Согласно информации БЮТ, к представителям блока обращаются киевляне с жалобами на то, что их приглашали на продолжение вчерашнего митинга против повышения тарифов, снижения выплат работникам бюджетных учреждений, притеснений владельцев МАФов, а поставили под флаги Блока Черновецкого.

Как сообщал УНИАН, вчера, 12 февраля, около 10 тысяч киевлян собрались возле здания КГГА, где проходила очередная сессия столичного совета, требуя отменить ряд решений. В частности, пикетчики требовали снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, сохранить бесплатную медицину, бесплатное посещение детских и подростковых клубов, а также обеспечить нормальные условия для развития бизнеса. Акция была организована общественными организациями столицы и политическими силами, в частности столичными организациями БЮТ, Блока Катеринчука, КПУ, Блока Виталия Кличко, «Народной самообороны».

В акции приняли участие люди разного возраста, в том числе студенты, которые пришли с табличками названий своих учебных заведений, а также члены профсоюзных организаций и другие.