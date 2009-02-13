Fitch снизил рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вчера, 12 февраля, снизило кредитные рейтинги Украины и заявило, что в стране увеличиваются риски банковского и валютного кризисов, особенно в случае, если ей не удастся выполнить условия кредитного соглашения с МВФ. Об этом сообщает агентство «Рейтер».

Рейтинговое агентство также снизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «В+» до «В», прогноз – негативный.

«Политический консенсус, который нужен Украине, чтобы соответствовать условиям программы МВФ, очень хрупкий, в то время как глобальные и местные условия продолжают ухудшаться с октября 2008 года», – заявил аналитик Fitch Ендрю КОЛКУХУН.