Оробец: правительство не преодолевает кризис, а наоборот

Народный депутат, заместитель председателя партии “Единый Центр” Леся ОРОБЕЦ считает, что правительство не преодолевает кризис, а наоборот его обостряет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

По словам депутата, нынешняя ситуация в экономике требует быстрых и надежных мер для преодоления просчетов правительственной политики, а не дымовой завесы, наподобие необходимости остерегаться панических реакций населения.

«Кабмин должен определиться: или оставить в покое людей, или честно их предупредить, чего им следует ожидать в перспективе. И не надо прятаться за призраки неконтролируемых панических реакций. Паника начинается там, где люди не знают, чего ждать», – отметила Л.ОРОБЕЦ.

По ее мнению, наиболее тревожным симптомом беды является рост цен на фоне уменьшения доходов населения.

«Ожидалось, что снижение доходов притормозит рост цен, что приведет, в свою очередь, к росту сбыта и, следовательно, к росту производства. Таков традиционный механизм преодоления кризиса, по крайней мере, на Западе. Мы же, вместо этого, имеем увеличение денежной массы вследствие эмиссии и, следовательно, вполне естественный рост цен при снижении курса национальной валюты. Иными словами, правительство кризиса не преодолевает, а обостряет», – заметила заместитель председателя “Единого Центра”.

«Из-за такой «антикризисной» стратегии Кабмина, ближайшие прогнозы, к сожалению, неутешительные. При такой бюджетной политике гривня «ляжет» катастрофически, граждане за собственную доверчивость будут отвечать карманами, а правительство спишет «неожиданность» на мировой кризис и козни недоброжелателей», – заявила Л.ОРОБЕЦ.