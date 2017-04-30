ГПУ не открывала ни одного уголовного производства против Супрун - пресс-секретарь
Проводится только проверка по эпизоду транспортировки импортных лекарственных средств по территории Украины.
Генеральная прокуратура Украины не открывала ни одного уголовного производства против исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.
Об этом заявила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Лариса Сарган на своей странице в Facebook.
«Генеральная прокуратура не открывала уголовные производства против и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Таким образом хочу опровергнуть слова директора НАБУ А.Сытника», - написала она.
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По словам Сарган, Генпрокуратура и Министерство внутренних дел «только ведут проверку по эпизоду транспортировки импортных лекарственных средств по территории Украины за прошлые годы».
«Подчеркну еще раз – Ульяна Супрун не является фигурантом ни одного уголовного производства», - подчеркнула пресс-секретарь ГПУ.
Как сообщал УНИАН, 28 апреля директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил о наличии у него информации о том, что ГПУ расследует уголовные дела в отношении Супрун в связи с её реформаторской деятельностью.
Он анонсировал создание в НАБУ подразделения для борьбы с коррупцией в сфере здравоохранения: «Запланировано создание отдельного подразделения детективов, которое будет специализироваться на расследовании уголовных производств о коррупции, касающейся сферы Минздрава. Поэтому Вы (Ульяна Супрун) в нашем лице имеете надежного партнера. Мы надеемся на взаимную поддержку», - отметил Супрун.
Также Сытник заявил: «Знаю, что при Ульяне были уголовные производства. В принципе это то, что сопровождает человека, который хочет что-то изменить в Украине. Это знаки, что человек идет по правильному пути».
Как сообщал УНИАН, до апреля 2016 года МИНЗДРАВ возглавлял Александр Квиташвили. 27 июля 2016 года Кабмин возложил исполнение обязанностей министра здравоохранения с 1 августа на Ульяну Супрун.
В декабре 2016 г. – январе 2017 г. в Украине развернули информационную кампанию против Супрун.
Гройсман заявлял, что будут проведены политические консультации относительно назначения министра здравоохранения, а также, что новая команда Минздрава во главе с Супрун является абсолютно коррумпированной и способна провести необходимые изменения в системе.
Сама Супрун утверждала, что на нее оказывают давление противники реформ в медицине.