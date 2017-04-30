ГПУ не открывала ни одного уголовного производства против Супрун - пресс-секретарь

Генеральная прокуратура Украины не открывала ни одного уголовного производства против исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Об этом заявила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

«Генеральная прокуратура не открывала уголовные производства против и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Таким образом хочу опровергнуть слова директора НАБУ А.Сытника», - написала она.

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По словам Сарган, Генпрокуратура и Министерство внутренних дел «только ведут проверку по эпизоду транспортировки импортных лекарственных средств по территории Украины за прошлые годы».

«Подчеркну еще раз – Ульяна Супрун не является фигурантом ни одного уголовного производства», - подчеркнула пресс-секретарь ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил о наличии у него информации о том, что ГПУ расследует уголовные дела в отношении Супрун в связи с её реформаторской деятельностью.

Он анонсировал создание в НАБУ подразделения для борьбы с коррупцией в сфере здравоохранения: «Запланировано создание отдельного подразделения детективов, которое будет специализироваться на расследовании уголовных производств о коррупции, касающейся сферы Минздрава. Поэтому Вы (Ульяна Супрун) в нашем лице имеете надежного партнера. Мы надеемся на взаимную поддержку», - отметил Супрун.

Также Сытник заявил: «Знаю, что при Ульяне были уголовные производства. В принципе это то, что сопровождает человека, который хочет что-то изменить в Украине. Это знаки, что человек идет по правильному пути».

Как сообщал УНИАН, до апреля 2016 года МИНЗДРАВ возглавлял Александр Квиташвили. 27 июля 2016 года Кабмин возложил исполнение обязанностей министра здравоохранения с 1 августа на Ульяну Супрун.

В декабре 2016 г. – январе 2017 г. в Украине развернули информационную кампанию против Супрун.

Гройсман заявлял, что будут проведены политические консультации относительно назначения министра здравоохранения, а также, что новая команда Минздрава во главе с Супрун является абсолютно коррумпированной и способна провести необходимые изменения в системе.

Сама Супрун утверждала, что на нее оказывают давление противники реформ в медицине.