"Шутили, чтобы не разругаться": РосСМИ рассказали о телефонном разговоре Порошенко и Путина

Между президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным в первой половине апреля состоялся телефонный разговор, который стороны решили не предавать огласке. Беседа продолжалась около 20 минут и была посвящена ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники в Москве и Киеве.

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По словам собеседника издания в Москве, разговор между Порошенко и Путиным проходил в "уважительном корректном ключе", президенты периодически "переходили на шутливо-иронический тон".

"Президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей", - рассказал московский источник.

Российское издание сообщает, что сторонам ни о чем не удалось договориться. Единственные вопросы, по которым было продвижение, касались "некоторых гуманитарных аспектов".

Источник "Коммерсанта" в Киеве, близкий к окружению Порошенко, рассказал, что во время разговора речь шла об обмене пленными, о поставках на Донбасс продуктов питания, воды и электроэнергии, о выплате украинских пенсий жителям неподконтрольных территорий. Во время разговора Порошенко предупредил Путина, что если боевики не погасят долги за электроэнергию, то украинская сторона прекратит поставки.

"Как и в случае с предыдущими телефонными разговорами господ Путина и Порошенко, стороны не стали предавать огласке факт общения президентов, чтобы не давать противникам Петра Порошенко лишнего повода для обвинения его в "непатриотичном поведении" и общении с "лидером страны-агрессора", - сказано в материале.

В то же время в Администрации президента Украины отрицают факт телефонного разговора между Порошенко и Путиным, пишет Украинская правда.

"Единственный разговор в апреле состоялся 18 апреля в нормандской формате, о чем было сообщено в совместном пресс-релизе четырех пресс-служб", - заявили в АП.