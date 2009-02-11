Соцпартия против отчуждения земли по версии Кабмина
Открытое письмо депутатам
Социалистическая партия Украины надеется, что Верховная Рада отклонит предложенный правительством проект Закона «Об отчуждении земельных участков частной собственности для общественных нужд и по мотивам общественной необходимости».
Об этом говорится в Открытом письме СПУ к народным депутатам, текст которого передан УНИАН.
Социалисты заявляют о принципиальной невозможности принятия этого законопроекта в подобном виде и призывают правительство, если оно не рассматривает внесение настоящего документа как сознательную провокацию крайнего обострения общественно-политического положения в Украине, немедленно отозвать его и провести предварительное широкое всенародное обсуждение и строгую юридическую экспертизу.
По словам членов СПУ, «отказ от диалога в данном вопросе будет означать, что правительство сознательно и вызывающе взяло курс на чрезвычайщину, на использование государственного механизма с целью перераспределения собственности, прежде всего – земли в интересах тех или других групп бизнеса – неважно, - территориально или по отраслевому признаку объединенных экономическими интересами».
По убеждению социалистов, «предоставляя возможность административным способом произвольно определять приоритеты развития общества и экономической инфраструктуры и изымать или принудительно отчуждать земельные участки за государственный счет, чтобы потом передавать их властью же определенным подрядчикам и промышленникам, законопроект откровенно выражает желание олигархических кругов сполна использовать механизмы государственной власти для ограбления собственного народа, простого землевладельца, представителей малого бизнеса, которые отстранены от реального участия в общественной жизни и власти».
Также в СПУ заявляют, что «наиболее циничным и прозрачным по своей сути является положение, которое позволяет отнести к землям, которые могут быть принудительно отчуждены без согласия владельца, любой участок, который, по мнению властей, необходим кому-то к подготовке к Евро-2012».
Как сообщал УНИАН, 30 января 2009 года в ВР был зарегистрирован правительственный проект Закона “Об отчуждении земельных участков частной собственности для общественных нужд и по мотивам общественной необходимости”, принятие которого, по убеждению Кабмина, создаст необходимое правовое поле в отношениях отчуждения земельных участков для общественных нужд и по мотивам общественной необходимости, обеспечит условия для повышения правовой защиты интересов владельцев земельных участков и государства, его экономической безопасности, станет эффективным инструментом при преодолении последствий мирового экономического кризиса в Украине. Законопроект обеспечит своевременную подготовку необходимой инфраструктуры для целей, связанных с проведением в Украине чемпионата Европы по футболу 2012 года.