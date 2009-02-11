Соцпартия против отчуждения земли по версии Кабмина

Социалистическая партия Украины надеется, что Верховная Рада отклонит предложенный правительством проект Закона «Об отчуждении земельных участков частной собственности для общественных нужд и по мотивам общественной необходимости».

Об этом говорится в Открытом письме СПУ к народным депутатам, текст которого передан УНИАН.

Социалисты заявляют о принципиальной невозможности принятия этого законопроекта в подобном виде и призывают правительство, если оно не рассматривает внесение настоящего документа как сознательную провокацию крайнего обострения общественно-политического положения в Украине, немедленно отозвать его и провести предварительное широкое всенародное обсуждение и строгую юридическую экспертизу.

По словам членов СПУ, «отказ от диалога в данном вопросе будет означать, что правительство сознательно и вызывающе взяло курс на чрезвычайщину, на использование государственного механизма с целью перераспределения собственности, прежде всего – земли в интересах тех или других групп бизнеса – неважно, - территориально или по отраслевому признаку объединенных экономическими интересами».

По убеждению социалистов, «предоставляя возможность административным способом произвольно определять приоритеты развития общества и экономической инфраструктуры и изымать или принудительно отчуждать земельные участки за государственный счет, чтобы потом передавать их властью же определенным подрядчикам и промышленникам, законопроект откровенно выражает желание олигархических кругов сполна использовать механизмы государственной власти для ограбления собственного народа, простого землевладельца, представителей малого бизнеса, которые отстранены от реального участия в общественной жизни и власти».

Также в СПУ заявляют, что «наиболее циничным и прозрачным по своей сути является положение, которое позволяет отнести к землям, которые могут быть принудительно отчуждены без согласия владельца, любой участок, который, по мнению властей, необходим кому-то к подготовке к Евро-2012».

Как сообщал УНИАН, 30 января 2009 года в ВР был зарегистрирован правительственный проект Закона “Об отчуждении земельных участков частной собственности для общественных нужд и по мотивам общественной необходимости”, принятие которого, по убеждению Кабмина, создаст необходимое правовое поле в отношениях отчуждения земельных участков для общественных нужд и по мотивам общественной необходимости, обеспечит условия для повышения правовой защиты интересов владельцев земельных участков и государства, его экономической безопасности, станет эффективным инструментом при преодолении последствий мирового экономического кризиса в Украине. Законопроект обеспечит своевременную подготовку необходимой инфраструктуры для целей, связанных с проведением в Украине чемпионата Европы по футболу 2012 года.