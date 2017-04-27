НАБУ иногда нарушает тайну следствия – Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает, что Национальное антикоррупционное бюро иногда нарушает тайну следствия.

Об этом Холодницкий сообщил в интервью УНИАН.

«Рассказать больше, чем рассказывает НАБУ, у нас вряд ли получилось бы. На мой взгляд, иногда такое информирование даже переходит грань тайны следствия», - заявил он.

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«Ведь бывает, что кто-то где-то услышал об обыске и уже на камеры рассказывает о том, что планирует по этому поводу делать. Так не должно быть. Если мы будем превращать следствие в сериал, то это уже не будет следствие, это будет какое-то шоу «за стеклом», - добавил Холодницкий.

Руководитель САП соглашается с тем, что общество нужно информировать о деятельности антикоррупционных органов, но рассказывать о результате, а не о процессе.

«Вот, например, мы расследуем дела по е-декларациям, и что? На мой взгляд, об этом следует рассказывать, когда хотя бы будут вынесены подозрения, а не сейчас», - убежден руководитель САП.