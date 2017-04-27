САП не будет предлагать Онищенко заключить сделку со следствием – Холодницкий

Специализированная антикоррупционная прокуратура не будет «торговаться» с подозреваемым в организации коррупционной схемы по продаже газа народным депутатом Александром Онищенко и не будет предлагать ему заключить соглашение со следствием.

Об этом в интервью УНИАН сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

«Я не представляю соглашения (следствия – УНИАН) с Онищенко. Даже если он заплатит 3 миллиарда (3 млрд грн – сумма ущерба, нанесенного государству в результате применения коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргазвыдобування» - УНИАН). Если заплатит – это будет смягчающее обстоятельство», - заявил он.

По словам Холодницкого, ценность любых показаний проявляется в том, насколько обоснованы доказательства.

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«Сказать можно что угодно. Завтра кого-то поймают на каком-то преступлении, и этот человек будете рассказывать, что это президент дал указание, хотя на самом деле в глаза его не видел, а только по телевизору», - отметил руководитель САП.

«По поводу Онищенко - уже полгода только и разговоров о его «пленках», но их никто так и не слышал. Есть какие-то записи – с Довгим, с Мартыненко, а по сути? Недавно он много наговорил прокурору по скайпу. Но на все вопросы уклонялся от ответа. Например, когда его спрашиваешь, если вы платили за назначение того или иного лица на такую-то должность, то чем платили в гривне или валюте? Снимали денежные средства в банке? В каком именно? Куда именно заносили деньги, по какому адресу? В ответ – не знаю, не помню, не вспомню, давайте как-то потом, а сначала договоримся... В такие моменты понимаешь, что тебя пытаются обмануть. И последнее – это вестись на такие вещи», - сказал Холодницкий.

«Если есть доказательства – предоставь их. Передай через своих адвокатов, если боишься сам (а ты – боишься сам). Зато Онищенко предлагает: то в Лондоне хочу встретиться, то уже не хочу, то давайте уже в Испании встречаться... Но, погодите, САП – не сотрудники передачи «Галопом по Европам». Мы не будем бегать за ним, как Том за Джерри», - отметил Холодницкий.

«Пусть торгуется, с кем хочет. Но соглашение, по закону, заключается с прокурором. И «торговаться» с ним я не собираюсь, мы не на рынке. Он не продавец, а я не покупатель. Есть данные – давай, мы их проверим. Нет – так нет и разговора», - заявил руководитель САП.

По словам Холодницкого, по «делу Онищенко» был заключен ряд соглашений с фигурантами, которые не имели непосредственного отношения к хищению газа.

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«Это были, например, люди, которые не знали, какую именно выполняют функцию, лица, которые предоставили свой паспорт, а на них фирмы зарегистрировали», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года в НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО "Укргазвыдобування".

Согласно доказательствам, полученным во время досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

Всего в рамках данного уголовного производства было задержано 12 подозреваемых, пятеро из которых признали себя виновными и согласились сотрудничать со следствием.

12 апреля Онищенко заявил, что одна из стран Европы предоставила ему статус политического беженца.