САП подала апелляцию на определенную судом меру пресечения Насирову
Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в Апелляционный суд Киева жалобу на определенную Соломенским райсудом меру пресечения отстраненному от исполнения обязанностей председателю Фискальной службы Роману Насирову в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе САП.
"Апелляция подана сегодня. По предварительной информации от суда, которую мы сейчас уточняем, ее рассмотрение назначено на понедельник", - отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УКУ (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
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Следствие считает, что председатель ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. В течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.
7 марта Соломенский суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.