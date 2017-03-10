САП подала апелляцию на определенную судом меру пресечения Насирову

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе САП.

"Апелляция подана сегодня. По предварительной информации от суда, которую мы сейчас уточняем, ее рассмотрение назначено на понедельник", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УКУ (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

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Следствие считает, что председатель ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. В течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

7 марта Соломенский суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.