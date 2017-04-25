Украинские аналитики предоставят доказательства поставок Россией оружия афганским талибам – нардеп

Украинские специализированные аналитические группы заканчивают доклад, в котором будут доказательства того, что Россия обеспечивает вооружение талибам в Афганистане.

Об этом на своей странице в Facebook написала председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

Она отметила, что российский МИД дезинформирует мировое сообщество, отрицая заявления командующего американским контингентом в Афганистане Джона Николсона о поставках Россией оружия боевикам радикальной группировки «Талибан».

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"В России привыкли говорить на "черное" - "белое". Победить ложь и дезинформацию можно только неопровержимыми фактами и доказательствами", - подчеркнула она.

Парламентарий отметила, что украинские аналитические специализированные группы заканчивают доклад, в котором будут доказательства того, что Россия обеспечивает вооружение талибам в Афганистане.

"На сегодняшний день несколько наших совместных специализированных аналитических групп заканчивают подготовку соответствующего доклада, что позволит подтвердить заявления генерала Николсона», - подчеркнула Фриз.