Плагиат Путина в России никого не удивил?

Как стало известно, Владимир Владимирович Путин, премьер-министр Российской Федерации и ее бывший президент, украл шестнадцать страниц чужого учебника. Журналист The New York Times Эндрю Крамер (Andrew E.Kramer) написал, что в 1997 году, когда Путин занимал должность заместителя мэра Санкт-Петербурга, он получил степень кандидата экономических наук, защитив диссертацию по вопросам экономики природных ресурсов. Ученые Института Брукингса проанализировали текст диссертации и обнаружили, что 16 страниц в ней просто были скопированы безо всяких ссылок из американского учебника 1978 года под названием “Стратегическое планирование и политика”, написанного Дэвидом И. Клиландом и Вильямом Р. Кингом (David I. Cleland and William R. King), учеными Университета Питтсбурга.

Следующие несколько дней мы изучали оппозиционные издания, надеясь найти интересные обсуждения. Украинские политики тоже не без греха, многим из них диссертации писали скромные преподаватели вузов, случались и «плагиатные» скандалы. Но подобные вещи широко обсуждались в прессе, политические оппоненты виновников поддерживали интерес к теме до последних сил. А тут тишь да гладь… Мы связались с оппозиционными политиками и журналистами в России и поинтересовались, почему русский Интернет не «доит» столь интересную новость и как на нее реагирует научное сообщество.

Виктор Шендерович, писатель-сатирик:

16 СТРАНИЦ ЧУЖОЙ ДИССЕРТАЦИИ – САМОЕ МАЛОЕ, ЧЕГО ПУТИНУ СТОИТ СТЕСНЯТЬСЯ

Судя по тому, сколько знаем о годах питерского руководства Владимира Путина и о этапах большого Путина на должность заместителя мэра Санкт-Петербурга по экономике, шестнадцать страниц чужой диссертации было самым малым, чего ему стоит стесняться.

Мы в России, знаете ли, преодолели «гигиенические» предрассудки в отношении чужой интеллектуальной собственности, думаю, что у вас они тоже в существенной степени преодолены. И в вопросах «диссертации политиков» мы, как две «братские союзные республики», должны признать, что находимся довольно далеко от Швейцарии.

Ну, у вас все-таки есть пресса и политическая борьба, которая позволяет такие вещи делать событиями. А у нас борьбы нет. Об этом может написать какой-то сайт, но телевидение, которое об этом сообщит, будет немедленно обезглавлено. Немедленно начнется «борьба за законность» в коридорах телевидения, ему инкриминируют неуплату налогов, педофилию, зеленое знамя ислама в спальне, ну… не знаю. Поэтому все довольно понятно.

А чтоб понять, что Владимир Владимирович намного органичнее смотрится с раскинутыми пальцами, чем с диссертацией, то для этого не надо читать «Нью-Йорк Таймс».

Олег Козловский, координатор движения «Оборона»:

ЕСЛИ У НАС МАЛОГРАМОТНЫЙ КАДЫРОВ АКАДЕМИК, ТО ЧТО ГОВОРИТЬ О ПУТИНЕ И ДРУГИХ

Этой новости уже лет пять. Она активно обсуждалась в Интернете и оппозиционных газетах, когда Путин был уже восходящей звездой. Путин никаких потерь не понес…

Были более серьезные прегрешения Владимира Владимировича. Он делал намного более страшные вещи и ответственности не понес, что там како-то плагиат.

Ученые у нас относятся к диссертациям, которые защищают российские чиновники, с заведомым скепсисом, поскольку опыт показывает: сами чиновники работу не пишут, а часто и не читают. Им пишут и обеспечивают защиту другие люди, степень им нужна для статуса и визитных карточек. Если уж у нас малограмотный Рамзан Кадыров получил звание академика, то что говорить о Путине и других чиновниках, которые массово получают ученые степени.

Предполагаю, что вопрос об этом мог бы прозвучать на пресс-конференции иностранных журналистов, но и то вряд ли. Службы премьера будут отфильтровывать подобные вопросы. А если вдруг он прозвучит, и Путин ответит очередным хамством. Он скажет, что-то вроде того, что вот вы все ко мне придираетесь, потому что Россия встает с колен. Трудно ждать от Путина, что он будет оправдываться, комментировать и тем более извиняться за плагиат. Таких вещей от него никто никогда не видел.

Игорь Чубайс, политолог, директор Центра по изучению России:

ПОДОБНЫЙ ФАКТ ВРЯД ЛИ СПОСОБЕН ВЫЗВАТЬ ШОК ПОСЛЕ ВСЕГО, ЧТО ТВОРИТСЯ В РОССИИ

Ничего не знаю о диссертации Путина, даже не знал о его ученой степени. Но могу предположить, как это было, поскольку как-то присутствовал на одной такой защите. Пришел, вдруг вижу, что все, как по партитуре расписано, вопросы заготовлены, ответы тоже.

Читал, что ежегодно до десяти тысяч работ в России защищается вот таким образом. Но думаю, что подобный факт вряд ли способен вызвать шок после всего, что творится в России.

Борис Немцов, оппозиционный политик:

ПУТИН – ПЛАГИАТЧИК? КАК ГОВОРИЛ ГЕНЕРАЛ ЛЕБЕДЬ, УДИВИЛИ ЕЖА ГОЛОЙ Ж…

Безусловно, в глазах и отечественного, и мирового научного сообщества Путин потеряет. Выяснилось, что некомпетентный непрофессиональный человек, который не может управлять страной, в завершение еще и страдает плагиатом. В научном сообществе таким людям не подают руки. Они считаются непрофессиональными, даже профнепригодными.

Но американцы, вместо того, чтобы в газеты писать, подали бы в суд. Есть авторские права, они защищены, а Путин их нарушил. Почему они в суд не подают? Он защитил диссертацию, он кандидат наук, нужно подать прошение в высшую аттестационную комиссию о том, чтобы отменить решение о присуждении ему ученой степени и обратиться в суд. Он украл идею по поводу управления крупными корпорациями, насколько я понял. Воровство – тягчайшее преступление на Западе.

Может быть, у него там есть ссылка на авторов, где-то в конце? Списал, а потом где-то сослался... Другой причины не судиться я не вижу.

Вообще, это факт не сногсшибательный. Какой Путин, я знаю и без американцев. Еще один штрих к портрету получил, но картина мира не перевернулась. Как любил говорить генерал Лебедь: удивили ежа голой ж...

Опрашивала Маша Мищенко