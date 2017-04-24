Турчинов о подрыве авто ОБСЕ на Донбассе: виновные в этом теракте находятся в Кремле

17:07, 24 апреля 2017
Политика
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По мнению Турчинова, заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова относительно «необходимости немедленного поиска виновных» является кощунственным и циничным.

Турчинов рассказал, зачем боевики взорвали авто ОБСЕ на Луганщине / фото: УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что ответственность за гибель члена Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (гражданина США) и ранение двух представителей Миссии (граждан Германии и Чехии) лежит на военно-политическом руководстве России.

Об этом он сказал в своем комментарии журналистам, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

«Этот подрыв является спланированным террористическим актом, направленным против Миссии ОБСЕ на Донбассе. Полную ответственность за этот террористический акт несет военно-политическое руководство РФ, которое контролирует оккупированную территорию Донбасса. Никакие действия гибридных войск не происходят без согласования с российским Генштабом», - сказал Турчинов.

Он отметил, что вчера на оккупированной Россией территории в районе населенного пункта Пришиб Луганской области во время следования патруля СММ ОБСЕ один из автомобилей подорвался на мине, заложенной боевиками российско-террористических группировок.

«Одна из задач, которую отрабатывали террористы во время подрыва автомобиля СММ ОБСЕ, - приостановка патрулирования оккупированной территории для масштабного и неконтролируемого перемещения российского вооружения и военной техники с целью дальнейшей подготовки масштабных военных провокаций», - подчеркнул секретарь СНБО.

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«Хочу подчеркнуть, что о маршруте следования представителей ОБСЕ были предупреждены российские военные представители в СЦКК и подконтрольные им незаконные военные формирования, которые предоставили соответствующие гарантии безопасности представителям ОБСЕ», - сказал Турчинов, добавив, что патруль СММ ОБСЕ не отклонялся от запланированного маршрута.

По его мнению, заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о «необходимости немедленного поиска виновных» является кощунственным и циничным, «потому что виновные в этом теракте находятся в Кремле и несут полную ответственность за кровь как представителей ОБСЕ, так и украинских военных и мирных граждан, которые третий год подряд гибнут на Донбассе из-за агрессии РФ».

Как сообщал УНИАН, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб Луганской области, на подконтрольной боевикам «ЛНР» территории. Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ - гражданин США, еще двое - наблюдатели из Германии и Чехии получили ранения.

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В Госдепартаменте США заявили, что шокированы гибелью американца, и призвали Россию использовать свое влияние на боевиков, чтобы дать возможность ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование инцидента.

Министр иностранных дел РФ Лавров на совместной с Высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини заявил, что Россия и ЕС выступают за расследование подрыва автомобиля международных наблюдателей на Донбассе.

По его словам, «необходимо собрать все факты, не допустить, чтобы эта трагедия стала поводом для политических спекуляций».

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Теги: #Кремль#Турчинов#подрыв авто ОБСЕ