Разборка в ПР: «мальчики» готовы сдать партию под БЮТ

Народный депутат Украины, заместитель председателя Партии регионов Сергей ЛЁВОЧКИН считает, что “в известной степени” рассмотрение в парламенте вопроса об отставке правительства “не было своевременным”.

Об этом говорится в его комментарии, переданном агентству УНИАН пресс-службой депутата.

Он отвергает обвинения в свой адрес, которые распространены в СМИ некоторыми членами Партии регионов, что он форсировал отставку Юлии ТИМОШЕНКО с должности премьер-министра без консолидации необходимых 226 голосов депутатов.

С.ЛЁВОЧКИН отметил, что в случае, если кто-то будет настаивать, то он обнародует стенограмму собрания фракции Партии регионов, где речь шла об инициировании отставки правительства, и “все узнают, кто же в действительности был автором идеи, которую почему-то приписывают мне и Юрию БОЙКО”.

Как заявил С.ЛЁВОЧКИН, “тот, кто инициировал вопрос об отставке правительства в парламентском зале именно сейчас, сработал в интересах БЮТ”. При этом он не назвал никаких фамилий.

По словам С.ЛЁВОЧКИНА, его с некоторыми членами Партии регионов разделяют “не пустяки, а то, что я выступаю против создания коалиции на чужих, дискриминационных для Партии регионов и ее избирателей условиях, построенной по чужим принципам”.

По его словам, речь идет фактически о присоединении к нынешней “бездарной власти”, которая привела Украину к катастрофе. Он отметил, что остается “убежденным сторонником скорейшей смены власти в Украине”.

С.ЛЁВОЧКИН отметил, что “за нынешним «трепом» стоят люди, причастные к “грязным технологиям” и проигранному суду в 2004 году, люди, которые сдавали партию Банковой в 2005 году, прикрываясь депутатскими мандатами, люди, которые были задействованы в скупке депутатов и в развале Верховной Рады в 2006-2007 годах, люди, замаранные коррупцией и взяточничеством в 2007 году, которые перекупали депутатов из коалиции БЮТ – НУ-НС, а затем на украденные при этом деньги покупали себе имения в Дубаях”. При этом в комментарии он опять не уточнил, о ком идет речь.

С.ЛЁВОЧКИН отметил: “Ни для кого не секрет, что они замешаны в коррупционных действиях нынешней власти, и что их цель – получить кресла в Кабинете министров ТИМОШЕНКО”. “Ради кресел в Кабмине ТИМОШЕНКО эти мальчики готовы сдать партию под БЮТ, отказаться от партийных принципов”, - сказал он.

По словам депутата, если ему не удастся помешать превращению Партии регионов в “инструмент для зарабатывания грязных денег для определенной кучки людей”, то он осуществит “решительные действия, потому что с такими людьми и с такими подходами мне не по пути”.