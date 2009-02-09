Москва предлагает Украине отказаться от списков персон нон-грата

Министерство иностранных дел РФ выступает за то, чтобы Россия и Украина отказались от списков персон нон-грата.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал директор консульского департамента МИД России Андрей КАРЛОВ.

«Хорошо известна позиция нашей страны по поводу этих списков – мы всегда выступали за то, чтобы между нашими странами они не существовали», - сказал А.КАРЛОВ.

В то же время, отвечая на вопрос, кто из украинских граждан входит в такой список в России, он ответил, что этот список определяет не МИД, а другие органы России.

Кроме этого, А.КАРЛОВ сказал, что на сегодняшний день МИД РФ не рассматривает вопрос о введении визового режима с Украиной.

«Передо мной, перед моими коллегами руководство министерства разработки визового соглашения с Украиной не ставило. Я надеюсь, что пока будем ездить без виз», - сказал он.