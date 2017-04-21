Суд в Гааге опроверг попытки РФ выдать себя за посредника в конфликте на Донбассе – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Международный суд ООН призвал Россию к полному выполнению Минских договоренностей, признав ее стороной минского процесса, а не посредником.

Об этом Порошенко заявил во время совещания с министром иностранных дел Павлом Климкиным, заместителем главы Администрации президента Константином Елисеевым и заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль.

По словам главы государства, признание этого является не политической, а впервые – юридической оценкой.

«Международный суд Организации Объединенных Наций призвал Россию к полному выполнению Минских договоренностей. Это означает, что Россия является стороной Минских договоренностей, а не посредником, как с самого начала она пыталась себя представить. Признание этого, подчеркиваю, не политическая оценка, а впервые прозвучала юридическая оценка, которая чрезвычайно важна для нас», - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что политическая оценка действий России была дана во многих документах и не только в Украине, но и в решениях Парламентской ассамблеи Совета Европы, Европейского парламента и многих других международных институтов.

Также глава государства напомнил, что судом было принято чрезвычайно важное решение по обеспечению иска в виде обязательства Российской Федерации сделать несколько шагов: начиная с возобновления функционирования Меджлиса крымскотатарского народа и, заканчивая обеспечением права украинских граждан на изучение украинского языка в оккупированном Крыму.

Читайте такжеУкраина в Суде ООН сконцентрирует усилия на юридическом признании России агрессором – Порошенко

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных предупредительных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от продолжения ограничения возможности крымским татарам сохранить свои институты, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

Что касается обвинения РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.

Украина в рамках иска к России просила Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на недопущение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ на период рассмотрения судом дела по существу с целью защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и на Донбассе.

6-9 марта в Гааге состоялись слушания по делу «Украина против России». В ходе слушаний представители РФ полностью отвергли обвинения, заявив, что никаких законодательных или фактических оснований для введения мер нет.

Иск в Международный суд ООН Украина подала 16 января 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

Украина подала иск на основании нарушения Россией двух конвенций - Конвенции о предотвращении терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, и требует от РФ прекратить финансирование незаконных вооруженных формирований на Донбассе и возобновить деятельность Меджлиса в оккупированном Крыму.