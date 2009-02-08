Тимошенко говорит, что евробезопасность ей НАТО не заменит

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что европейская политика безопасности обороны не является для Украины альтернативой НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на брифинге в Мюнхене на Международной конференции по вопросам безопасности.

«Это не может рассматриваться не как альтернатива, не как замещение, а лишь как усиление и расширение интеграционных процессов», – сказал премьер, отметив, что и правительство, и она лично поддерживают стратегию углубления сотрудничества с НАТО.