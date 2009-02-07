Ющенко вернул Раде закон, который открывал путь импичменту

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возвратил со своими предложениями для повторного рассмотрения парламентом Закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

По информации пресс-службы, будет представлять предложения Президента Украины во время рассмотрения закона на пленарном заседании Верховной Рады заместитель главы Секретариата Президента Украины - представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Марина СТАВНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, 15 января 2009 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины». Этим Законом предусматривается образование, в частности, временных следственных комиссий Верховной Рады Украины для проведения расследования по вопросам, которые представляют общественный интерес, специальной временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств совершения Президентом Украины государственной измены или другого преступления, которые наделяются чрезвычайно широкими полномочиями, в том числе предусмотренными Уголовно-процессуальным кодексом Украины для органов досудебного следствия.