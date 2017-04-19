Насиров не получит свои паспорта – их будут хранить в ГМС

Паспорт для выезда за границу и дипломатический паспорт отстраненного председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова будут направлены на хранение в Государственную миграционную службу Украины. Об этом говорится в сообщении на странице САП в Facebook.

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В прокуратуре отметили, что по результатам рассмотрения Апелляционным судом города Киева 19 апреля апелляционной жалобы защитника Насирова на постановление следственного судьи об аресте имущества, изъятого во время обыска по месту проживания подозреваемого в пгт Козин, отменено определение суда первой инстанции и частично удовлетворена апелляционная жалоба в части возврата отдельных вещей, изъятых во время обыска.

"В части возврата, среди других вещей, паспортов для выезда за границу, дипломатического паспорта информируем, что в выполнение постановления следственного судьи от 07.03.2017 о применении к Насирова меры пресечения, указанные паспорта будут направлены в Государственную миграционную службу Украины, где будут храниться", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, карточка для регистрации и голосования в системе информационного обслуживания народных депутатов Украины, удостоверение народного депутата, а также временное удостоверение народного депутата будут направлены в Верховную Раду Украины.

"Вместе с тем, все имущество, на которое может быть наложено взыскание с целью возмещения убытков, причиненных уголовным правонарушением, оставлено под арестом", - отметили в САП.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля, апелляционный суд Киева частично удовлетворил ходатайство адвокатов отстраненного председателя ГФС Романа Насирова – вернуть ему изъятые во время обыска документы, а именно паспорт гражданина, заграничные паспорта и идентификационный код.

Таким образом было отменено частично действие одного постановления Соломенского суда Киева об изъятии имущества. В то же время остается в силе постановление суда о признании Насирова невыездным, по которому он должен сдать все документы в правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы НАБУ задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Насиров подозревается в том, что в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», что привело к нанесению государству убытков на общую сумму 2,019 млрд грн.

Следственные действия проходили в рамках расследования фактов хищения средств во время добычи и продажи газа по договорам совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча».

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

16 марта в САП сообщили, что залог в размере 100 млн грн за Насирова внесли его жена и тесть, поздно вечером 16 марта Насиров был освобожден из-под стражи.