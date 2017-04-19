В МИД назвали решение суда ООН по иску Украины против России "очень положительным"

Принятое сегодня решение суда ООН в Гааге по иску Украины против России является "очень позитивным". Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом в среду в Гааге в интервью журналистам после окончания слушания постановления Суда относительно временных мер для России сообщила глава украинской делегации, заместитель министра иностранных дело Украины Елена Зеркаль.

Отметив, что принятое сегодня решение является "очень позитивным" для Украины, Зеркаль констатировала, что благодаря этому также были выявлены "слабые места".

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"Мы фактически уже знаем, где у нас есть слабые места, и где нам надо больше работать по сбору доказательств и доказательству именно намерений (в рамках Конвенции о финансировании терроризма), относительно которых Суд сегодня сказал, что они (судьи) не нашли в наших материалах и позиции намерений именно этого элемента, то при подготовке дела по существу будем фокусироваться на этом", - подчеркнула глава делегации.

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН сегодня огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных предупредительных мер в отношении России. Временные предупредительные меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд ООН указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать применять ограничения на возможность крымским татарам сохранить свои институты, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

По обвинениям РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма Суд ООН решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных предупредительных мер.