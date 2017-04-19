Луценко представил нового руководителя прокуратуры Черновицкой области

Сегодня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко представил коллективу органов прокуратуры Черновицкой области нового руководителя - старшего советника юстиции Олега Соболя.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Читайте такжеГенпрокурор потерял "диктаторские" полномочия по назначениям прокуроров – Луценко

Луценко отметил, что Черновицкая область должна получить прокурора, который будет противодействовать откровенной коррупции в регионе. «Коррупция существует, контрабанда существует во всех приграничных областях, но такой монополизированной, откровенной, наглой деятельности в преступных группировках, нет ни в одной другой приграничной области. И дальше я этого терпеть не собираюсь», - подчеркнул он.

Среди основных задач, которые генеральный прокурор Украины поставил перед новым руководителем областной прокуратуры и всеми правоохранителями региона, – борьба с контрабандой и вырубкой леса.

Нового прокурора Черновицкой области Соболя Луценко охарактеризовал как профессионального и целеустремленного человека. «Имеет баланс человека активного, решительного, и в то же время высокопрофессионального, которого не нужно учить работе руководителя областной прокуратуры. Что я хотел бы от нового прокурора: контрабанда и лес – табу для спокойного созерцания», - констатировал Луценко.

Соболь Олег Николаевич - старший советник юстиции. Родился во Львове 9 апреля 1972 года. Окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко. Работает в органах прокуратуры с 1994 года. За это время занимал должности от помощника прокурора района до прокурора города, заместителя прокурора области и прокурора Ривненской области.