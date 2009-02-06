Как «гахнется» украинская экономика, эксперты даже представить не могли

Эксперты считают, что украинская экономика еще не увидела дна кризиса и что незначительного ее подъема следует ожидать только осенью. Об этом шла речь на заседании «круглого стола» «Антикризисные мероприятия от региональной власти. Перспективы и социальные последствия на 2009 год», организованного еженедельником «Комментарии».

Это уже третий “круглый стол” при участии представителей местной власти, который проводит еженедельник в разных регионах Украины. Первые два прошли во Львове и Симферополе. Цель донецкого «круглого стола», как объяснил главный редактор еженедельника «Комментарии» Вадим ДЕНИСЕНКО, - обсудить и найти пути выхода из экономического кризиса. «В государстве, в мире, вокруг нас кризис, и, в первую очередь, мы должны обсуждать проблему кризиса, чтобы понимать, как их решать. Поскольку без дискуссии мы не будем знать в дальнейшем как выходить из кризиса», - сказал он.

Во время “круглого стола” первый заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации Сергей ДЕРГУНОВ выразил мнение, что главное в условиях кризиса для местных бюджетов - сохранить фонд оплаты труда. «Целый ряд антикризисных мероприятий уже реализован. То, что можно реализовать на региональном уровне. Это, в первую очередь, мероприятия по экономии бюджетных средств и обеспечения сбалансированности местных бюджетов и сохранения фонда оплаты труда, который был в 2008 году», - отметил он.

С.ДЕРГУНОВ добавил, что одной из главных проблем для Донбасса сегодня является угольная отрасль, экономика которой полностью расбалансирована, поскольку себестоимость угля превышает цену его реализации. По его словам, в прошлом году в поддержку угольной отрасли только Донецкой области было выделено из государственного бюджета 2,3 млрд. грн., в этом году только 70 млн. грн. выделено на всю Украину, отметил он.

Как сообщил вице-губернатор, долги по зарплате в угольной отрасли превышают 100 млн. грн., а с учетом долгов по Пенсионному фонду и Фонду социального страхования – свыше 700 млн. грн.

Заместитель председателя Донецкого облсовета Владимир ИШКОВ добавил, что из-за кризисных явлений Донецкая и Луганская области не смогут в этом году обеспечить 20% ВВП страны.

Бороться с кризисом В.ИШКОВ предлагает, выработав единую программу действий вместе с главами районов, мэрами городов и директорами предприятий. Один из путей выхода из кризиса В.ИШКОВ видит в переориентации промышленного производства. «Необходимо перестраиваться, мы не можем жить только на угле и металле», - сказал он.

В то же время доктор экономических наук Галина ГУБЕРНАЯ заявила, что спасти экономику Донбасса можно, оставив налоги в местном бюджете. «При таких условиях, зная, как нагружена эта область и экологическими проблемами, и (проблемами) тяжелой промышленности, необходимо большую часть доходов, налогов оставить в области», - сказала она.

На вопрос о том, можно ли было спрогнозировать экономический кризис и его последствия, Г.ГУБЕРНАЯ ответила: «Можно было ожидать, что будет спад. Но, что так «гахнется» украинская экономика - это невозможно было себе представить».

В то же время, руководитель Донецкого филиала Национального института стратегических исследований Юрий МАКОГОН заметил, что украинская экономика еще не достигла дна экономического кризиса. «Мы еще не достигли дна нашего кризиса. Мы ко дну нашего кризиса будем добираться, как минимум, до конца весны», - добавил эксперт.

По его мнению, летом экономика будет переживать период стагнации, а осенью, за счет поступлений от аграрной и курортной сферы, в Украине начнется небольшой экономический подъем.

«Мировой кризис будет опережать нас на квартал, как минимум», - добавил Ю.МАКОГОН, подчеркнув, что данные расчеты возможные при политической стабильности в Украине.

В свою очередь С.ДЕРГУНОВ отметил, что, по его мнению, нижняя точка возрождения украинской экономики – 2015 год.