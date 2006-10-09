Украинские друзья Анны Политковской зажгут свечи возле посольства РФ

Украинские друзья Анны Политковской призывают всех небезразличных прийти во вторник к Посольству Российской Федерации в Киеве и зажечь свечи в память о погибшей журналистке “Новой газеты”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе независимого медиа-профсоюза Украины, в инициативную группу акции входят люди, которые лично знали журналистку, и были причастны к переводу и изданию в Украине ее книги „Вторая Чеченская”.

„Убийство Анны не может оставить безразличным ни одного порядочного человека. Мы не можем спокойно наблюдать, как рядом с нами поднимает голову российский фашизм. Позавчера в России было промывание мозгов и преследования оппозиции. Вчера - ксенофобская истерия, милицейские облавы и депортации людей «неправильной» национальности. Сегодня убивают людей, которые осмелились говорить кремлевским вождям правду об их преступлениях”, - отмечают члены инициативной группы.

Акция поминовения состоится во вторник, 10 октября, в 13.00 в Киеве по адресу: Воздухофлотский проспект, 27. Участники зажгут свечи и будут читать вслух тексты Анны Политковской. Контактный телефон организаторов - 8 (067) 456 75 42 (Александр).