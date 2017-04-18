Могерини 24 апреля поедет в Москву: будет говорить с Лавровым и об Украине

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии 24 апреля посетит Россию, где будет говорить и об Украине.

Об этом во вторник сообщила Европейская комиссия, передает собственный корреспондент УНИАН. Это будет первый визит Могерини в Москву с того времени, как она была назначена на эту должность.

“Высокий представитель 24 апреля встретится в Москве с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Они будут обсуждать наиболее актуальные вопросы внешней политики, в частности, конфликт в Сирии. Они также обсудят ситуацию в Ливии, мирный процесс на Ближнем Востоке, в Иране, Афганистане и конфликт на востоке Украины, а также двусторонние отношения», - говорится в сообщении.

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В ЕК также отметили, что перед этим Могерини посетит Китай и Индию. В частности, в Китае 19 апреля она проведет седьмой стратегический диалог ЕС-Китай в свете предстоящего 19-го саммита ЕС-Китай-ЕС, который пройдет в Брюсселе.

В Индии 21 апреля Могерини проведет консультации с министром иностранных дел с целью подготовки 14-го саммита ЕС-Индия, который состоится позже в этом году в Нью-Дели.