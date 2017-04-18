Кремль отправит в "ДНР" и "ЛНР" "специалистов" для активизации антиукраинской пропаганды – ИС

Российские кураторы в «администрациях глав» «ДНР и ЛНР» сообщили о требовании администрации президента РФ относительно активизации целенаправленной информационно-пропагандисткой работы на подконтрольных Украине территориях (прежде всего – с целевой аудиторией в Донецкой и Луганской областях), с использованием подконтрольных боевикам СМИ, соцсетей, агентуры на прифронтовых территориях.

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», приоритетные пропагандистские темы – успехи и достижения в реализации «Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса», негативная социально-экономическая ситуация на подконтрольной Киеву территории, «рост недовольства украинскими военнослужащими действиями своего командования и украинской власти в целом». С целью реализации данной задачи ожидается прибытие в ближайшее время в Донецк и Луганск дополнительных групп «специалистов» из РФ.

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В то же время, в среде руководства телеканала "Оплот ТВ", который осуществляет вещание на временно оккупированной территории Донецкой области и подконтролен главарю «ДНР» А.Захарченко, отмечается рост недовольства отсутствием финансирования данного медиа-ресурса из бюджета «ДНР». В частности, с июля 2016 года "Оплот ТВ" переведен в «государственную собственность ДНР», однако не находится на балансе данного формирования и не получает «бюджетного» финансирования. Эпизодически финансовую поддержку оказывают «благотворители» из РФ, однако этих средств крайне недостаточно. В связи с чем отмечаются открытые отказы руководства телеканала выполнять распоряжения «министерства информации ДНР».