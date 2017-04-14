Лукашенко на встрече глав стран ЕврАзЭС рассказал о нарастании противоречий в союзе

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявляет, что из-за односторонних шагов членов Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) - России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана - по защите рынка от третьих стран нарастают «как снежный ком» противоречия в союзе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в Бишкеке на встрече глав стран ЕврАзЭС.

«Нереализованной остается инициатива о выработке механизма функционирования ЕврАзЭС, когда один из его участников принимает односторонние меры по защите рынка в отношении третьих государств. Отсюда, как снежный ком, нарастают внутренние противоречия в союзе», - заявил Лукашенко.

По его словам, главам стран ЕврАзЭС следует ввести мораторий на принятие новых правовых актов, носящих дискриминационный характер по отношению к партнерам по союзу.

При этом Лукашенко подчеркнул, что Евразийскому экономическому союзу не удалось устранить причины снижения товарооборота в 2016 году, при этом, по его мнению, нужно сконцентрироваться на внутренних проблемах союза.

«В 2016 году нам не удалось остановить снижение взаимного товарооборота и устранить причины, приведшие к этому. Я не говорю о других проблемах, это основная», - сказал Лукашенко.

Читайте такжеПрезиденты стран ЕврАзЭС согласились предоставить Молдове статус наблюдателя

Как сообщал УНИАН, власти РФ неоднократно обвиняли Беларусь в поставках на российский рынок санкционных товаров.

Справка УНИАН. В 2014 году Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран ввели санкции против лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за аннексии Россией украинского Крыма и дестабилизацию ситуации в Украине.

В августе того же года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против РФ. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, - США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

13 августа 2015 года РФ расширила продовольственное эмбарго на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и «на особых условиях» - на Украину, которые вступили в силу 1 января 2016 года.

29 июня 2016 года президент РФ Владимир Путин продлил до 31 декабря 2017 года действие продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции Запада. Также он подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго.