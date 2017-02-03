Лукашенко раскритиковал союз с Россией, но опроверг намерения выйти из него
Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал ЕврАзЭс за неравные условия, однако опроверг намерения выйти из него.
Об этом он сообщил 3 февраля на пресс-конференции «Большой разговор с президентом».
«Что касается заявлений о (выходе из – ред.) ЕврАзЭс и союзном государстве. Полный вымысел», – заявил Лукашенко.
При этом Лукашенко отметил, что есть нерешенные вопросы в рамках союза, которые необходимо решить.
«Вопросы не решаются, а мы заседаем», – высказал Лукашенко критичное замечание насчет недейственности переговоров внутри объединения.
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«Мы никогда не были против интеграционных проектов. Мы были инициаторами этих всех проектов», – отметил Лукашенко.
«Почему мы туда (в Таможенный союз – ред.) пошли? Мы рассчитывали, что этот союз, и это аксиома, – будет основан на равноправии. Были созданы равные условия. Это главное, без этого не бывает союзов», – подчеркнул лидер Беларуси.
«И вот за это время из-за неравных цен, неравных условий Беларусь потеряла только из-за вот этого ценового фактора 15 миллиардов долларов…они (российская сторона – ред.) признают эту цифру», – сообщил он.
Напомним, 2 февраля российское информационное агентство REGNUM со ссылкой на источник сообщило о намерениях Беларуси выйти из состава Евразийского экономического союза, ОДКБ и, возможно, союзного государства.