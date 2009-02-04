Дату выборов Президента сперва согласуют лидеры фракций ВР?

Проект постановления относительно даты проведения очередных выборов Президента Украины 17 января 2010 года будет вынесен на голосование в Верховной Раде только после того, как под данным документом будут поставлены подписи всех 5-ти лидеров фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН заметил, что на сегодня он не видит результативного голосования по данному постановлению из-за того, что политические силы имеют свои планы.

«Одни хотели бы ускорить выборы, другие думают, чтобы действовать таким способом, который декларирует начало процедуры импичмента, поэтому сегодня не стоит вносить постановление, которое не будет консолидировать парламент, а приведет к тому, что 226-230 (депутатов) проголосуют, а остальные не будут голосовать», - сказал он.

При этом В.ЛИТВИН добавил: «Когда будут подписи лидеров всех пяти фракций под таким постановлением, тогда его можно рассмотреть».

В то же время председатель ВР заметил, что кроме принятия постановления о дате выборов необходимо вносить изменения и в избирательное законодательство, и это надо делать не в последний день.