Группа Кириленко «не намерена танцевать под дудку ни БЮТ, ни ПР»

Депутатская группа «За Украину!», которая входит в состав фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, только завтра определится с тем, как она будет голосовать при рассмотрении проекта резолюции о высказывании недоверия правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил руководитель группы, народный депутат Вячеслав КИРИЛЕНКО.

«У нас пока позиции нет, и мы будем обсуждать вопрос по резолюции недоверия правительству непосредственно перед началом его рассмотрения», - сказал он.

В то же время В.КИРИЛЕНКО отметил, что депутаты группы не «в восторге» от политики Кабинета Министров.

При этом В.КИРИЛЕНКО отметил, что депутаты группы не «собираются танцевать под дудку ни БЮТ, ни Партии регионов». «У нас есть свой взгляд на ситуацию, и мы будем его выражать», - подчеркнул он.

В.КИРИЛЕНКО также заверил, что Партия регионов не «пытается «обрабатывать» депутатов, которые входят в состав группы».

Как сообщал УНИАН, 12 января в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления “Об ответственности Кабинета Министров Украины”. Автор документа - народный депутат, лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

3 февраля председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что парламент намерен пригласить Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО принять участие в четверг, 5 февраля, в заседании, во время которого будет рассматриваться ситуация в Украине и действия органов власти по преодолению экономического кризиса. По его словам, следствием рассмотрения этого вопроса будет вынесение на голосование проекта постановления о высказывании недоверия правительству.