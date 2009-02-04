Черновецкий решил, что его час уже стоит много больше миллиона долларов

Столичный голова Леонид Черновецкий приостановил практику платных встреч с предпринимателями. Об этом он заявил журналистам после встречи с предпринимателями пищевой промышленности, собщает «Главред».

В частности, пресса поинтересовалась, оправдала ли себя практика мэра и его заместителей относительно проведения платных встреч с предпринимателями, и возможно ли встретиться с мэром сегодня без взносов. «Без взносов предприниматели сидят здесь (сегодняшнее мероприятие. – Ред.) и с удовольствием со мной обсуждают все проблемы. Пока я остановился. Мне даже нет времени позавтракать, не то, что обедать», - сказал мэр.

«И мой час уже стоит сегодня намного больше миллиона долларов. Я не хочу никого… Но все деньги пошли на социальные проекты», - добавил мэр.