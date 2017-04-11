Рада отклонила закон о Конституционном суде Украины

Верховная Рада не поддержала закон «О Конституционном суде Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта (№ 5336-1) проголосовали всего 179 (при необходимом минимуме 226 депутатов) из 351 депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Также ВР четыре раза голосовала за отправку на повторное второе чтение данного законопроекта, но не было необходимой поддержки в зале: дважды это предложение набирало 223 голоса, дважды – 219.

Согласно Регламенту ВР такой законопроект считается отклоненным.

Законом предлагалось установить, что в состав Суда войдут 18 судей - по шесть назначают президент Украины, Верховная Рада и съезд судей. Отбор кандидатур на должности судей Конституционного суда на конкурсной основе осуществляют конкурсные комиссии, которые создают соответственно президент, Верховная Рада, съезд судей, а в период между съездами судей – Совет судей Украины.

Также предлагалось определить, что судья КС назначается на девять лет без права быть назначенным повторно.

Законопроектом предусматривалось, что должностной оклад судьи Конституционного суда устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного суда с коэффициентом 1,5. Кроме того, предполагается, что судье КС выплачивается ежемесячная доплата за выслугу лет и ежемесячная доплата за научную степень доктора философии (кандидата наук) или доктора наук.

Народный депутат от «БПП» Виктор Пинзеник отмечал, что законопроектом предусмотрены размеры зарплаты судьям КС, которые являются недопустимыми «ни с экономической, ни с моральной точки зрения».

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«Более того, они выглядят неприличными. В первом чтении была принята зарплата в 400 тысяч гривен в месяц. Что изменил законопроект во втором чтении? Ситуация якобы улучшилась – 300 тысяч...». По его словам, это также неприемлемо, поскольку это «в 100 раз больше, чем минимальная заработная плата, и в 50 раз выше, чем средняя заработная плата», - заявил депутат.

Согласно законопроекту, в составе Суда должны были действовать Большая палата, два сената и шесть коллегий.

Законопроектом также определялись полномочия КС.

Согласно проекту закона, формами обращения в Суд является конституционное представление, конституционное обращение, а также новая норма - конституционная жалоба. Согласно закону, субъектом права на конституционную жалобу является физическое лицо, которое считает, что примененный в окончательном судебном решении по его делу закон (его отдельные положения) противоречит Конституции Украины. Представительство субъекта права на конституционную жалобу в Суде может осуществляться исключительно адвокатом.

Кроме того, в Заключительных положениях предусматривались изменения в законы, которые не имеют никакого отношения к КС, в частности, изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Украины, закон "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека".

Также законопроектом предусматривалось, что с целью оказания экспертной помощи в конституционных процессах по конституционным жалобам в Конституционном суде временно, на срок до 1 января 2020 года, вводится институт специального советника.