ВР преодолела вето Ющенко на закон о своей деятельности

Верховная Рада преодолела вето Президента на закон об организации и порядке деятельности парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 393 народных депутата из 437, зарегистрированных в зале.

Вышеуказанный закон был принят парламентом 8 апреля 2008 года, однако Президент вернул его в ВР с вето.

При этом Верховная Рада 4 сентября 2008 года преодолела это вето, но 18 сентября Президент вновь вернул документ в парламент, заветировав его.

Как объяснил Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, парламент, преодолевая вето, допустил ошибку, изменив номер этого закона.

В.ЛИТВИН отметил, что именно это дало основание Президенту считать, что это новый закон и опять вернуть его в парламент.

По словам В.ЛИТВИНА, нужно исправить эту ошибку и преодолеть вето главы государства.

Он отметил, что в случае, если Президент после преодоления вето не подпишет этот закон в течение 10 дней, то он будет обнародован как закон за подписью главы парламента.

В то же время спикер поставил на голосование предложение Президента об отклонении этого закона, но за такое предложение проголосовали 23 народных депутата из 438, зарегистрированных в зале.