У Ющенко решили, что пора что-то менять - если не бюджет, то Тимошенко

Заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ считает, что необходимо заменить премьер-министра, если она отказывается вносить изменения в бюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.БЕССМЕРТНЫЙ сказал на брифинге.

«Если премьер-министр считает, что сегодня все прекрасно, бюджет выполняется, то, мне кажется, что необходимо менять премьер-министра, а не дискутировать с ней по поводу того, что необходимо делать с государственным бюджетом», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Комментируя по просьбе журналистов высказывание Президента о том, что Ю.ТИМОШЕНКО не удастся «отсидеться в оппозиции», Р.БЕССМЕРТНЫЙ заметил, что слова главы государства были вызваны тем, что сегодня часто не понятно, где находится правительство – в оппозиции или при власти.

«Я думаю, вы можете трактовать слова Виктора Андреевича как угодно: либо как желание Юлии Владимировны уйти в отставку, либо как желание превратить украинское правительство в оппозицию государству. Это уже как позволяет вам виденье ситуации», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО настаивает на необходимости внести изменения в госбюджет-2009. Он выдвинул требование к правительству и парламенту немедленно подготовить «честный бюджет, где расходы будут соответствовать возможностям экономики».

В свою очередь, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО 31 января заявила, что правительство не планирует пересматривать государственный бюджет на 2009 год на протяжении полгода.

«Я хочу сказать, что бюджет полноценен, сегодня он выполняется, и если через первые полгода мы увидим какие-то риски, то тогда мы будем думать, нужно ли пересматривать бюджет. Но пока еще бюджет действует надежно, и мы его абсолютно не собираемся пересматривать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Сегодня, 3 февраля, премьер отметила, что пересмотр госбюджета возможен только в случае его невыполнения или перевыполнения.