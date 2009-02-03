Бессмертный: не надо было Конституцию менять - пусть Кабмин отчитывается

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет отчитываться в Верховной Раде, он может выступить в парламенте только с посланием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ, комментируя обсуждение в парламенте предложения пригласить Президента на заседание в четверг, 5 февраля.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что для того чтобы вызвать Президента в парламент, не нужно было бы менять Конституцию в 2004 году.

«Теперь пусть правительство отчитывается», - сказал он, отметив, что, в соответствии с Основным Законом, Президент должен приходить в Верховную Раду для того, чтобы произнести послание, а также он должен присутствовать при некоторых процедурных моментах, в том числе во время присяги судей Конституционного Суда.

«Мы тогда обращаем внимание на Конституцию, когда она нам выгодна. Когда сегодня нужно изменять бюджет – давайте пригласим Президента, пусть он подскажет. Когда Президент был премьер-министром (в 2002 году – УНИАН), он осуществлял шаги, которые были необходимы для Украины, а сегодня пусть это делают те, кто это должен делать», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.