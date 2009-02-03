Гриценко предлагает превратить Украину в президентскую республику

Сегодня в Верховной Раде Украины председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны представил журналистам свой проект изменений в Основной Закон Украины, который назвал Конституцией порядка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, документ создан совместно с экспертами возглавляемой А.ГРИЦЕНКО Всеукраинской общественной организации «Гражданская позиция».

Проект предусматривает корректирование 76 из 161 статьи действующего Основного Закона. В частности, А.ГРИЦЕНКО предлагает создать сильную президентскую республику, но с четкими механизмами защиты от авторитарной власти.

По мнению политика, сейчас в стране фактически существуют две системы и три правительства: «Абсурдные вещи: на центральном уровне Украина является парламентско-президентской республикой, на уровне регионов она остается президентско-парламентской, где без разрешения главы администрации ни один совет не может использовать ни копейки. А функции правительства выполняют Кабинет Министров, Секретариат Президента и аппарат СНБО».

Новый проект Конституции предусматривает, что Президент возглавляет правительство и формирует его сразу после инаугурации. Правительство работает под личным руководством Президента в течение всего срока его полномочий. “Президент должен нести личную ответственность за действия правительства, потому что коллективной может быть только безответственность”, - заявил А.ГРИЦЕНКО.

Для предотвращения авторитаризма народный депутат предлагает упростить процедуру импичмента, разрешив парламенту снимать Президента двумя третями, а не тремя четвертями голосов. Кроме того, Верховная Рада может 226 голосами принять решение о референдуме доверия к Президенту. В то же время, в проекте А.ГРИЦЕНКО предусматривается, что в таком случае на референдум выносятся вопросы о доверии и парламенту, и Президенту, кто бы ни был инициатором. Это, по мнению политика, сделает власть ответственной.

Кроме импичмента и референдума, Конституция порядка предусматривает другие формы парламентского контроля, в частности, кадровые назначения в силовые структуры.