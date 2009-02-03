Украина довольна, что Гаагский суд признал Змеиный островом

Украина довольна решением Международного суда ООН по делу о делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны между Украиной и Румынией в Черном море.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам в Гааге заместитель министра иностранных дел Украины Александр КУПЧИШИН.

«Очень важно, что в украинско-румынских отношениях снята последняя проблемная ситуация», - сказал он.

«Линия является компромиссной, а решение суда является обязательным для обеих сторон», - отметил заместитель министра.

А.КУПЧИШИН также сказал, что очень важным является решение суда, в соответствии с которым остров Змеиный был признан островом с территориальным морем в 12 морских миль. В то же время, отметил он, остров Змеиный не был признан релевантным обстоятельством для увеличения исключительной экономической зоны Украины.

А.КУПЧИШИН также отметил, что сейчас юристы изучают решение суда, поэтому он не может предоставить других деталей. В частности, по поводу территории с запасами нефти и газа на Черноморском шельфе, которые в соответствии с решением суда отошли Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, Международный суд в Гааге вынес решение, в котором отметил, что о.Змеиный не может считаться частью прибрежной линии Украины в определении срединной линии при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны.

Накануне, 2 февраля, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ отметил, что Украина безоговорочно выполнит любое решение Международного суда ООН о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море. “Урегулирование правовым цивилизованным способом этого долговременного спора исключительно важно для Украины. Решение, которое будет принято Международным судом, снимет дискуссию, закроет спор между Украиной и Румынией. Это решение откроет возможности привлечения обеими сторонами инвестиций в этот регион и позволит использовать его природные ресурсы”, - отметил В.КИРИЛИЧ.

Дело о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море находилось в суде по инициативе Бухареста с 2004 года. 16 мая 2006 года Украина подала в Международный суд ООН контрмеморандум.

Румынская сторона обратилась в суд, поскольку считала, что остров Змеиный является не островом, а скалой. В свою очередь Украина доказывала, что о. Змеиный все же является островом, и длина украинской части побережья напротив спорных территорий составляет 1058 км, а румынской – 258 км. Соответственно, по убеждению Украины, спорные территории шельфа необходимо было разделить в пропорции 1 к 3: 53,3 тыс. кв. км – за Украиной, 21,9 тыс. кв. км – за Румынией.

Справка УНИАН. Остров Змеиный является территорией Украины, что закреплено в договоре о добрососедстве и сотрудничестве между Украиной и Румынией 1997 года.