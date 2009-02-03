Регионалы готовят съезд, на котором «распустят» Верховную Раду?

Партия регионов пока не рассматривала вопрос о возможности сложения депутатских полномочий, что приведет к неполномочности парламента и досрочным выборам, сообщил лидер партии Виктор Янукович.

"Это вопрос (о сложении полномочий) не рассматривался на фракции. Такие вопросы рассматриваются на съезде. Мы планируем в ближайшее время провести съезд и рассмотрим этот вопрос", - сказал Янукович. По его словам, если съезд примет решение о том, что депутаты фракции должны сложить мандаты, представители партии в Раде выполнят это решение.

Ранее Партия регионов не исключала досрочного проведения выборов, если не удастся преодолеть политический кризис в стране. Янукович, который дважды занимал кресло премьера, заявил в понедельник, что Партия регионов готова сформировать правительство в случае отставки нынешнего кабмина.

Если 150 депутатов в 450-местной Верховной Раде сложат мандаты, Рада станет неполномочной, и будут назначены досрочные парламентские выборы. Так произошло в 2007 году, когда более 150 мандатов сложили представители пропрезидентской фракции "Наша Украина"и фракции Блока Юлии Тимошенко. Партия регионов имеет сегодня в парламенте 175 мандатов.

РИА новости