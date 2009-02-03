Литвин: от Верховной Рады зависит, будет ли вообще страна

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подчеркивает, что парламент не будет «обслуживать конфликты», которые создаются за его пределами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия четвертой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва.

В.ЛИТВИН отметил, что от Верховной Рады «зависит, что будет со страной сегодня, и что будет завтра, и будет ли вообще страна».

По его словам, нельзя допустить того, чтобы работа Верховной Рады была сведена «к обслуживанию конфликтов».

В.ЛИТВИН отметил: «Мы здесь обслуживаем конфликты, которые за пределами Верховной Рады Украины». По его словам, «эти конфликты межличностные выдаются за государственную заботу об Украине», и «это абсолютно аморально».

В.ЛИТВИН напомнил, что на протяжении прошлого года из 151 пленарного заседания Верховная Рада не начинала заседания и не работала 55 раз, и подчеркнул, что этого нельзя допускать.